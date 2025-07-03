Обвиняемый по делу о бракованных бронежилетах оказался бойцом СВО

Ранее в России рассматривались и другие громкие уголовные дела, связанные с поставками для нужд армии. Так, в июне 2025 года в Мосгорсуде проходили прения по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в хищении более 216 миллионов рублей при закупке паромов для Керченской переправы. Слушания по этому делу также проходят в закрытом режиме из-за наличия государственной тайны.