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Обвиняемый по делу о бракованных бронежилетах оказался бойцом СВО

Генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, являющийся главным обвиняемым по делу о поставках некачественных бронежилетов для ВС РФ, выполнял боевые задачи в зоне СВО. Об этом стало известно из Тверского суда Москвы, где идет рассмотрение уголовного дела.

Всего было поставлено 20 тысяч некачественных бронежилетов.

Генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, являющийся главным обвиняемым по делу о поставках некачественных бронежилетов для ВС РФ, выполнял боевые задачи в зоне СВО. Об этом стало известно из Тверского суда Москвы, где идет рассмотрение уголовного дела.

«В деле имеется благодарность Есипову от правительства Чеченской Республики за выполнение служебно-боевых задач в зоне СВО, документы о его награждении ведомственной медалью Минобороны РФ “За укрепление боевого содружества”», — передает слова судьи ТАСС. Есипов также был удостоен благодарности Министерства обороны за обеспечение боевых подразделений свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов.

В рамках расследования по делу проходят не менее девяти человек. Помимо Есипова, обвинения предъявлены финансовому директору ГК «Пикет» Виктории Антоновой, бывшему начальнику службы безопасности компании Михаилу Кальченко, а также Сергею Семенихину, Виктору Астапенко, Александру Ермакову и Вячеславу Портянникову.

Следствие вменяет им мошенничество в особо крупном размере, дачу взятки и посредничество во взяточничестве. По версии следствия, обвиняемые организовали поставку в зону СВО 20 тысяч бронежилетов, качество которых не соответствовало установленным требованиям. Размер ущерба оценивается примерно в 2 миллиарда рублей.

Ранее в России рассматривались и другие громкие уголовные дела, связанные с поставками для нужд армии. Так, в июне 2025 года в Мосгорсуде проходили прения по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в хищении более 216 миллионов рублей при закупке паромов для Керченской переправы. Слушания по этому делу также проходят в закрытом режиме из-за наличия государственной тайны.