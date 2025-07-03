Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны ВСУ атаковали Липецкую область

Средства ПВО отражают атаку на Липецкую область. Об этом сообщили telegram-каналы со ссылкой на очевидцев.

В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы БПЛА.

Средства ПВО отражают атаку на Липецкую область. Об этом сообщили telegram-каналы со ссылкой на очевидцев.

Система ПВО отражает налет беспилотников на регион, всего в небе было слышно не менее 20 взрывов. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил красный уровень угрозы атаки дронов, сообщает telegram-канал Baza.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше