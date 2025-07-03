Дроны ВСУ атаковали Липецкую область

В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы БПЛА.
Средства ПВО отражают атаку на Липецкую область. Об этом сообщили telegram-каналы со ссылкой на очевидцев.
Система ПВО отражает налет беспилотников на регион, всего в небе было слышно не менее 20 взрывов. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил красный уровень угрозы атаки дронов, сообщает telegram-канал Baza.
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