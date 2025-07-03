Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме внесли законопроект о возврате скидки в 50% на оплату штрафов

Депутат Госдумы Нилов пояснил, что в случае быстрой оплаты скидки позволяют повысить сборы от штрафов.

Источник: Аргументы и факты

Законопроект, предусматривающий предоставление ранее действующей скидки в размере 50% на административные штрафы, был внесён в Госдуму, сообщил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В документе прописано, что снижение размера взыскания действует в случае оплаты штрафа в течение 20 дней.

«Внёс законопроект, который предлагает вернуться к прежней, привычной системе…» — написал парламентарий в Telegram-канале.

Депутат пояснил, что такие скидки в случае быстрой оплаты позволяют повысить сборы от штрафов. Кроме того, подобная мера снижает судебную и административную нагрузку на должностных лиц при обжаловании штрафов.

Напомним, с 1 января 2025 года в РФ вступил в силу закон, который уменьшил размер скидки для нарушителей правил дорожного движения с 50% до 25%. Раньше нарушитель для получения скидки должен был успеть внести платёж в течение 20 дней. С 1 января 2025 года такая возможность действует в течение 30 дней.