В Госдуме внесли законопроект о возврате скидки в 50% на оплату штрафов

Законопроект, предусматривающий предоставление ранее действующей скидки в размере 50% на административные штрафы, был внесён в Госдуму, сообщил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
В документе прописано, что снижение размера взыскания действует в случае оплаты штрафа в течение 20 дней.
«Внёс законопроект, который предлагает вернуться к прежней, привычной системе…» — написал парламентарий в Telegram-канале.
Депутат пояснил, что такие скидки в случае быстрой оплаты позволяют повысить сборы от штрафов. Кроме того, подобная мера снижает судебную и административную нагрузку на должностных лиц при обжаловании штрафов.
Напомним, с 1 января 2025 года в РФ вступил в силу закон, который уменьшил размер скидки для нарушителей правил дорожного движения с 50% до 25%. Раньше нарушитель для получения скидки должен был успеть внести платёж в течение 20 дней. С 1 января 2025 года такая возможность действует в течение 30 дней.