В Госдуме внесли законопроект о возврате скидки в 50% на оплату штрафов

Напомним, с 1 января 2025 года в РФ вступил в силу закон, который уменьшил размер скидки для нарушителей правил дорожного движения с 50% до 25%. Раньше нарушитель для получения скидки должен был успеть внести платёж в течение 20 дней. С 1 января 2025 года такая возможность действует в течение 30 дней.