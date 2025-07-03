Птицы в Новосибирске помешали приземлиться самолёту из Иркутска

1 июля стая птиц помешала самолету авиакомпании «Сибирь» приземлиться в новосибирском аэропорту Толмачево. Самолет Embraer 170 летел из Иркутска в Новосибирск с 66 пассажирами на борту, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Пилот авиасудна увидел стаю птиц на взлетно-посадочной полосе во время захода на посадку в аэропорту Толмачево. Авиатор решил уйти на второй круг чтобы безопасно приземлиться. Посадка прошла успешно.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что 2 июля, в аэропорту Братска задержан рейс S7 6444 авиакомпании «Сибирь», следовавший по маршруту Братск — Иркутск. Самолёт должен был вылететь в 11.55 по местному времени, но, по предварительным данным, вылет перенесли на 16.20.