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Птицы в Новосибирске помешали приземлиться самолёту из Иркутска

Пилотом было принято решение уйти на второй круг.

Источник: IrkutskMedia.ru

1 июля стая птиц помешала самолету авиакомпании «Сибирь» приземлиться в новосибирском аэропорту Толмачево. Самолет Embraer 170 летел из Иркутска в Новосибирск с 66 пассажирами на борту, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Пилот авиасудна увидел стаю птиц на взлетно-посадочной полосе во время захода на посадку в аэропорту Толмачево. Авиатор решил уйти на второй круг чтобы безопасно приземлиться. Посадка прошла успешно.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что 2 июля, в аэропорту Братска задержан рейс S7 6444 авиакомпании «Сибирь», следовавший по маршруту Братск — Иркутск. Самолёт должен был вылететь в 11.55 по местному времени, но, по предварительным данным, вылет перенесли на 16.20.