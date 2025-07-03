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СБУ разыскивает трех российских артистов

Служба безопасности Украины объявила в розыск генерального директора «Мосфильма» и народного артиста Карена Шахназарова, актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова и певицу Таисию Повалий. Информация о них появилась в базе данных МВД Украины.

Певцов также был включен в санкционные списки Украины.

Служба безопасности Украины объявила в розыск генерального директора «Мосфильма» и народного артиста Карена Шахназарова, актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова и певицу Таисию Повалий. Информация о них появилась в базе данных МВД Украины.

Шахназаров был объявлен в розыск в июле 2024 года, Певцов — в феврале, а Повалий — в марте того же года, согласно данным из карточек дела. Всем троим предъявлены обвинения, связанные с «поддержкой действий РФ», а также по другим статьям. Кроме того, они внесены в базу сайта «Миротворец» (признан в РФ экстремистским), где размещают информацию о лицах, которых на Украине считают угрозой национальной безопасности.

Также украинские власти приняли ряд решений в отношении Повалий и Певцова. В феврале 2024 года у певицы конфисковали имущество и лишили государственных наград, а позже передали ее дело в суд. В феврале 2025 года суд на Украине заочно приговорил Певцова к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Оба также находятся под украинскими санкциями.

Ранее стало известно, что СБУ объявила в розыск российского актера Виталия Гогунского, прославившегося благодаря роли Кузи в популярном телевизионном сериале «Универ». Незадолго до этого стало также известно, что по линии СБУ в Украине был объявлен в розыск российский режиссер и актер Никита Михалков.