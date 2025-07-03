СБУ разыскивает трех российских артистов

Шахназаров был объявлен в розыск в июле 2024 года, Певцов — в феврале, а Повалий — в марте того же года, согласно данным из карточек дела. Всем троим предъявлены обвинения, связанные с «поддержкой действий РФ», а также по другим статьям. Кроме того, они внесены в базу сайта «Миротворец» (признан в РФ экстремистским), где размещают информацию о лицах, которых на Украине считают угрозой национальной безопасности.