Сапёры находят в курском приграничье телефоны, шоколадки и игрушки с минами

По его словам, противник использует различные методы для минирования. Они обвивают боеприпасы листьями и заполняют их строительной пеной. Это позволяет скрыть минирование и активировать заряд в ненадлежащий момент.
«Игрушки минируют, и находили шоколадки заминированные. То есть, вы ломаете шоколадку, и просто “отстёгивает” ту конечность, которой ломали», — приводит комментарий командира РИА «Новости».
Эмиль добавил, что территории подвержены повторному минированию. В беспилотниках противник проводит мониторинг и вновь размещает мины.
Ранее Life.ru сообщал, как в Курской области мужчина поехал посмотреть на Суджу и подорвался на мине. Пострадавший находился за рулём автомобиля, когда наехал на снаряд.