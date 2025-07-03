В Приморье спасли пациента, проглотившего детали конструктора

В практике приморских медиков это уже не первый случай, когда проглоченные магнитные детали едва не приводили к трагедии. Дети часто тянут такие детали в рот и случайно проглатывают их. Редко они выходят естественным путём — чаще детали примагничиваются друг к другу, находясь в разных петлях кишечника. В результате петли притягиваются друг к другу, а на месте соприкосновения образуется язва.