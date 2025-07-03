В Приморье спасли пациента, проглотившего детали конструктора

В результате у юноши возникла угроза перфорации кишечника и перитонита.
Проглотил конструктор.
Во Владивостокскую клиническую больницу № 4 доставили 18-летнего молодого человека, страдающего психическим заболеванием. Он жаловался на боли в животе.
Скорую вызвали родители парня, у которого заболел живот. В больнице ему сделали рентген, который показал наличие металла в желудке и кишечнике.
Как сообщили в ВКБ № 4, опрос пациента выяснил, что две недели назад он съел детали магнитного конструктора. Всё это время молодой человек ощущал тяжесть, но боли не было. Она появилась, когда в кишечнике началось воспаление.
Обеспокоенные врачи сразу же начали готовить пациента к операции.
Медикам хорошо известно, что детали, примагничиваясь друг к другу, могут сцеплять стенки разных петель кишечника. Из-за этого возникает непроходимость, а в месте соединения может произойти перфорация кишечника и развиться перитонит.
Владивостокская клиническая больница № 4 считается одним из ведущих медицинских учреждений региона, специализирующихся на проведении экстренных и плановых операций на органах брюшной полости.
Полкилограмма металла.
Операция по спасению этого пациента длилась более двух часов. За это время хирурги ВКБ № 4 извлекли из желудка и кишечника молодого человека более десятка деталей магнитного конструктора. Их общий вес составил 420 граммов.
Операцию мастерски выполнил хирург Юрий Кадров, ему ассистировала врач Деля Катаева.
Юрия Альбертовича называют одним из самых опытных хирургов больницы — его врачебный стаж составляет 39 лет. Деля Катаева же окончила Тихоокеанский государственный медицинский университет лишь в 2022 году, но уже стала грамотным и опытным специалистом.
Сейчас жизни пациента ничего не угрожает. В больнице говорят, что уже в ближайшее время он вернётся к обычной жизни. Его родители будут внимательнее следить за ним.
Родителей призывают к внимательности.
Врачи настоятельно не рекомендуют покупать маленьким детям и людям с психическими расстройствами магнитные игрушки.
В практике приморских медиков это уже не первый случай, когда проглоченные магнитные детали едва не приводили к трагедии. Дети часто тянут такие детали в рот и случайно проглатывают их. Редко они выходят естественным путём — чаще детали примагничиваются друг к другу, находясь в разных петлях кишечника. В результате петли притягиваются друг к другу, а на месте соприкосновения образуется язва.
По словам заведующего хирургическим отделением Владивостокской клинической больницы № 4 Захара Левина, попадая внутрь, звенья игрушки магнитятся друг к другу и спаивают между собой петли кишечника, вызывая тяжёлые формы перитонита.
Если не предпринять срочное хирургическое вмешательство, через такую перфорацию содержимое кишечника может излиться в брюшную полость. В этом случае спасти пациента бывает крайне сложно, а иногда невозможно.