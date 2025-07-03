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Пенсионерка погибла в массированной атаке БПЛА на Липецкую область

Массированная атака украинских БПЛА на Липецкую область не обошлась без жертв. В результате падения обломков на дом в Липецком районе погибла 71-летняя женщина, ещё два человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Источник: Life.ru

«Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком округе. К сожалению, есть жертвы. Погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая в доме», — написал Артамонов в своём Telegram-канале.

Власти уточнили, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Пролёт беспилотника над Липецкой областью. Видео © Telegram / SHOT.

Кроме этого сообщения о падении обломков поступают и с других районов Липецкой области. На местах работают спасатели и другие экстренные службы. Сейчас в регионе сохраняется красный уровень угрозы БПЛА.

Также этой ночью, 3 июля, в Воронежской области сбили более пяти украинских беспилотников. Там жертв и пострадавших не было.

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