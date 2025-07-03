Трое исполнителей теракта в «Крокусе» находились под воздействием наркотиков

Трое исполнителей нападения в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода признаны в РФ террористами) — во время преступления находились под воздействием наркотиков. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.
Согласно показаниям, обвиняемые утверждают, что незадолго до нападения им якобы дали жидкость с наркотическим веществом, после употребления которого они вступали в контакт с «воинами Аллаха». Судебные экспертизы подтвердили наличие мефедрона в крови Мирзоева, Файзова и Рачабализоды.
Наркотики не были обнаружены только у Шамсидина Фаридуни, который стал единственным из четверых, кто полностью признал вину и выразил раскаяние. Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 потерпевших, подтвердил ТАСС данную информацию.
До этого сообщалось, что теракт в «Крокусе» готовили с июня 2023 года в Турции и Афганистане.