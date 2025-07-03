Трое исполнителей теракта в «Крокусе» находились под воздействием наркотиков

Согласно показаниям, обвиняемые утверждают, что незадолго до нападения им якобы дали жидкость с наркотическим веществом, после употребления которого они вступали в контакт с «воинами Аллаха». Судебные экспертизы подтвердили наличие мефедрона в крови Мирзоева, Файзова и Рачабализоды.