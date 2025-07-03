В Липецкой области из-за падения обломков БПЛА погибла женщина

В Липецкой области обломки сбитого беспилотника упали на частный дом, в результате чего погибла 70-летняя женщина. Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале, еще двое человек получили ранения, но их жизни ничего не угрожает.
Артамонов выразил соболезнования родственникам погибшей и отметил, что все экстренные службы работают в усиленном режиме. По его словам, в регионе продолжают фиксировать вражеские беспилотники, а сигналы о падении обломков поступают из разных районов.
В Липецкой области сохраняется красный уровень угрозы. Губернатор выехал на место происшествия для координации работы оперативных служб.
Ранее сообщалось, что системы ПВО уничтожили более пяти дронов над Воронежской областью.