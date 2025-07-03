AP: после крушения парома у берегов Бали спасли 20 человек

У берегов индонезийского острова Бали затонул паром.
На момент происшествия на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. По информации AP News, удалось спасти 20 человек, при этом подтверждена гибель двоих.
Многие из тех, кого удалось извлечь из воды, были без сознания. Сообщается, что люди в течение нескольких часов находились в открытом море, дрейфуя до прибытия спасателей.
В настоящий момент спасатели продолжают поиски более 40 человек, пропавших без вести после крушения.
Как уточняется, судно затонуло через полчаса после выхода из порта Кетапанг на Восточной Яве. Оно должно было прибыть в Гилиманук на Бали.
Накануне в районе Гебель-эз-Зейт на севере провинции Красное море затонула морская буровая платформа, в результате чего погибли четыре человека, ещё шестеро числятся пропавшими.