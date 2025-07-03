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Артамонов: Женщина погибла из-за падения обломков дрона ВСУ в Липецкой области

Два человека получили ранения в Липецкой области из-за падения обломков БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Одна женщина 1954 года рождения погибла и еще два человека ранены из-за падения обломков дрона ВСУ на частный дом в Липецкой области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Он выразил соболезнования семье погибшей, а также сообщил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы для жизни у них нет.

Кроме того, Игорь Артамонов сообщил, что в скором времени он лично прибудет на место происшествия. Жителей области губернатор предупредил об опасности из-за продолжающейся фиксации вражеских беспилотников. В Липецкой области, напомнил руководитель, сохраняется красный уровень угрозы.

1 июня глава городского округа Горловка Иван Приходько сообщил, что в городе мирный житель получил ранения в результате атаки украинского беспилотника. Инцидент произошел в поселке шахты имени Изотова, где БПЛА ВСУ сбросил боеприпас.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала, что в последнюю неделю июня в результате обстрелов со стороны украинских боевиков ранения получили 16 мирных жителей Донецкой Народной Республики.

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