Выросло число погибших на затонувшем пароме на Бали

Продолжают поступать подробности после затопления пассажирского парома у берегов Бали. Стало известно о возросшем количестве погибших. Жертвами крушения стали четыре человека, передает агентство France Presse.
«Как минимум четыре человека погибли и 23 были спасены после того, как паром, перевозивший 65 человек, затонул на пути к индонезийскому острову Бали», — говорится в сообщении.
Первоначальная информация, появившаяся в зарубежных СМИ, говорила о том, что 61 человек из 65 находившихся на пароме пропали без вести. Сообщалось лишь о четверых спасенных.
Позже стало известно, что из воды извлекли тела двоих погибших пассажиров. Еще 20 человек было спасено. Отмечалось, что многие из них после долгого дрейфа находились без сознания.