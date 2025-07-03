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Женщина погибла в результате падения БПЛА в Липецкой области

В результате падения обломков БПЛА в Липецкой области погибла 71-летняя женщина — дрон упал на ее дом. Еще два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Беспилотник сбили над Липецком городским округом. По словам главы региона, угрозы жизни пострадавшим нет. Артамонов добавил, что выехал на место происшествия.

В регионе сохраняется угроза атаки БПЛА.

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