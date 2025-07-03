Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерка погибла при падении обломков беспилотника в Липецкой области

Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком районе Липецкой области, погибла 70-летняя женщина, еще два человека пострадали. Об этом в четверг, 3 июля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком районе Липецкой области, погибла 70-летняя женщина, еще два человека пострадали. Об этом в четверг, 3 июля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

— Обломки БПЛА упали на частный жилой дом в Липецком районе. К сожалению, есть жертвы. Погибла 70-летняя женщина, которая проживала в доме. Еще два человека получили ранения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. По предварительным данным, угрозы жизни нет.

— Выезжаю на место происшествия. Сигналы о падении обломков дронов поступают из разных районов. Спасательные службы и экстренные ведомства работают в усиленном режиме, — добавил глава области.

В регионе сохраняется красный уровень угрозы, добавил Артамонов.

Украинские беспилотники атаковали Липецкую область, сообщил ранее Telegram-канал Mash.

Средства противовоздушной обороны сбили в Воронежской области более пяти украинских беспилотников, сообщил в эту ночь губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, никто не пострадал.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше