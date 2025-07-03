Пенсионерка погибла при падении обломков беспилотника в Липецкой области

Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком районе Липецкой области, погибла 70-летняя женщина, еще два человека пострадали. Об этом в четверг, 3 июля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
— Обломки БПЛА упали на частный жилой дом в Липецком районе. К сожалению, есть жертвы. Погибла 70-летняя женщина, которая проживала в доме. Еще два человека получили ранения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, — написал он в Telegram-канале.
В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. По предварительным данным, угрозы жизни нет.
— Выезжаю на место происшествия. Сигналы о падении обломков дронов поступают из разных районов. Спасательные службы и экстренные ведомства работают в усиленном режиме, — добавил глава области.
В регионе сохраняется красный уровень угрозы, добавил Артамонов.
Украинские беспилотники атаковали Липецкую область, сообщил ранее Telegram-канал Mash.
Средства противовоздушной обороны сбили в Воронежской области более пяти украинских беспилотников, сообщил в эту ночь губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, никто не пострадал.