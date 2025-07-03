Пропавшего сапбордиста ищут в Приморье уже третьи сутки

В Приморье уже третьи сутки ищут пропавшего сапбордиста. Молодой человек отдыхал на пляже «Рица». Волонтёры и местные жители прочёсывают берег в направлении Южно-Морского, сообщает ИА PrimaMedia.
Информация появилась в соцсетях Приморья 1 июля. Со слов очевидцев, парень и девушка вышли в море на сап-доске без страховочных жилетов. Спустя некоторое время девушка оказалась в воде. Парень бросился ей на помощь, но не смог выбраться сам.
Информацию корр. ИА NakhodkaMedia подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю. Местонахождение 23-летнего молодого человека все еще неизвестно. Спасатели МЧС России и волонтеры проводят поиски.
Напомним, в мае спасатели и волонтеры искали пропавшую на SUP-доске пару во Владивостоке. Они вышли в море 18 мая до обеда со Второй Речки, и больше их не видели. Позже в Амурском заливе нашли сап-доску. Пропавшая во Владивостоке сап-бордистка была найдена мертвой. Через двое суток было обнаружено тело ее спутника.