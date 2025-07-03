Пропавшего сапбордиста ищут в Приморье уже третьи сутки

Напомним, в мае спасатели и волонтеры искали пропавшую на SUP-доске пару во Владивостоке. Они вышли в море 18 мая до обеда со Второй Речки, и больше их не видели. Позже в Амурском заливе нашли сап-доску. Пропавшая во Владивостоке сап-бордистка была найдена мертвой. Через двое суток было обнаружено тело ее спутника.