В Эстонии пришли в бешенство из-за российских товаров в магазинах

«Хотя Евросоюз и Эстония ввели несколько экономических санкций против России, продукция из РФ не исчезла по крайней мере из одной крупной эстонской розничной сети», — говорится в материале ERR. Сам владелец A1000 Market Тармо Лауринг в интервью изданию подчеркнул, что компания действует строго в рамках закона, и пока поставки разрешены, бизнес будет продавать ту продукцию, которую хотят покупать люди. По его словам, российские товары составляют лишь небольшую долю ассортимента, и при этом пользуются спросом из-за низкой цены.