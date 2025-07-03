Учительница больше года насиловала школьника в роскошных отелях

Подросток изначально отвергал попытки сближения, однако педагог привлекла к его уговорам свою подругу. Та, в частности, убеждала юношу, что связи между зрелыми женщинами и несовершеннолетними давно являются нормой в обществе. В результате школьник согласился на встречу. Преподавательница забрала его на автомобиле, отвезла в безлюдное место, где силой раздела и совершила насильственные действия, указано в материалах дела.