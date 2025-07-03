Учительница больше года насиловала школьника в роскошных отелях

В Индии задержана 40-летняя преподавательница, обвиняемая в систематическом принуждении к интимным отношениям 16-летнего ученика на протяжении года в фешенебельных отелях.
Под стражу взята учительница английского языка из престижной школы Мумбаи. По словам потерпевшего, женщина стала проявлять повышенное внимание к нему в конце 2023 года во время совместной подготовки к танцевальному конкурсу. В январе 2024-го она перешла к открытым домогательствам, сообщает Hindustan Times.
Подросток изначально отвергал попытки сближения, однако педагог привлекла к его уговорам свою подругу. Та, в частности, убеждала юношу, что связи между зрелыми женщинами и несовершеннолетними давно являются нормой в обществе. В результате школьник согласился на встречу. Преподавательница забрала его на автомобиле, отвезла в безлюдное место, где силой раздела и совершила насильственные действия, указано в материалах дела.
Впоследствии обвиняемая неоднократно отвозила ученика в пятизвездочные гостиницы южного Мумбаи для продолжения уголовно наказуемых действий. Часто она предварительно давала ему алкогольные напитки.
Через несколько месяцев подросток рассказал о случившемся родственникам. Семья предпочла не обращаться в правоохранительные органы до окончания им школы, чтобы избежать публичности.
В 2025 году, после сдачи выпускных экзаменов, юноша впал в тяжелое психологическое состояние. Усугубило ситуацию возобновление попыток контакта со стороны учительницы. Лишь тогда родные сообщили о произошедшем в полицию. В итоге задержаны как сама подозреваемая, так и ее сообщница, участвовавшая в совращении несовершеннолетнего.
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