«Одна из важнейших точек сбыта»: как Азербайджан пострадает от ухода с российского рынка

Азербайджан занимает одну из ведущих позиций среди туристических направлений у граждан РФ. По информации Госкомитета по статистике Азербайджана, в 2023 году страну посетили 625 тысяч россиян, что составляет порядка 30% от общего числа туристов. В то же время Россия также пользуется заметной популярностью среди туристов из Азербайджана: согласно данным Погранслужбы ФСБ РФ, в 2023 году российскую территорию посетили 480 тысяч граждан Азербайджана, что на 45,4% превышает показатель предыдущего года. За первые девять месяцев 2024 года количество россиян, посетивших Азербайджан, составило 564 тысячи человек, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.