Тело утонувшего в Сочи туриста обнаружено на дне озера

В Сочи сотрудники МЧС нашли тело 48-летнего туриста из Иркутской области, который пропал во время купания на территории базы отдыха «Вольница». По данным спасателей водолазной службы, тело было обнаружено на дне озера. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ЮРПСО МЧС России.



Погибший мужчина находился на глубине около трех метров примерно в пяти метрах от берега. Водолазы подняли погибшего и передали полицейским. Уточняется, что мужчина нарушил запрет о купании в водоемах на территории базы отдыха.



Ранее об этой трагедии сообщалось, что турист из Приангарья вместе с друзьями решил доплыть до середины озера, однако резко ушел под воду. Мужчину попытались спасти, но найти его не удалось.