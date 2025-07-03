МВД РФ опубликовало перечень самых разыскиваемых преступников

В перечне также фигурирует Валерий Андреев (55 лет), известный как «орский маньяк», скрывающийся на протяжении 13 лет. Его подозревают в убийствах и изнасилованиях как минимум восьми женщин в Орске и окрестностях в период 2006—2013 гг. Он бежал после обнаружения в его гараже и авто вещественных доказательств, указывающих на причастность к прступлениям. Его розыском занимается Интерпол.