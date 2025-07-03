МВД РФ опубликовало перечень самых разыскиваемых преступников

Российское МВД обнародовало актуализированный перечень лиц, объявленных в федеральный розыск по подозрению в особо тяжких преступлениях.
Список включает 11 фигурантов. За информацию, которая поможет их задержанию, назначено вознаграждение в 1 млн рублей за каждого, информирует «Лента.ру».
Среди разыскиваемых — командиры украинских националистических формирований Константин Немичев (29 лет) и Сергей Величко (31 год). Они находятся в розыске с мая 2022 года. Им вменяют зверские расправы и пытки над российскими военнослужащими, а также покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В отношении обоих судом избран заочный арест.
В перечне также фигурирует Валерий Андреев (55 лет), известный как «орский маньяк», скрывающийся на протяжении 13 лет. Его подозревают в убийствах и изнасилованиях как минимум восьми женщин в Орске и окрестностях в период 2006—2013 гг. Он бежал после обнаружения в его гараже и авто вещественных доказательств, указывающих на причастность к прступлениям. Его розыском занимается Интерпол.
Далее значится Андрей Кузнецов (Осипов), получивший кличку «Рыжий» (50 лет). Его разыскивают 25 лет за убийство трех таджикских торговцев в Екатеринбурге (1999 г.). Интересно, что он скрылся из Среднеуральского женского монастыря в 2021 году.
Николай Емельянов (63 года), он же «Емеля», объявлен в розыск 16 лет назад. Он создал ОПГ в Брянской области, причастную к примерно 60 заказным убийствам. Емельянов скрылся до разгрома группировки в 2013 году.
Владимир Кириллов (69 лет) разыскивается за организацию покушения на судью Любовь Дроздову в 2008 году. Он нанял киллера за $100 тысяч, но был задержан.
Дмитрий Мамонов (43 года), известный как «Мурманский подрывник», скрывается 23 года. Ему инкриминируют убийство знакомого в Мурманске (2002 г.). Он заминировал труп, чтобы спровоцировать взрыв, способный погубить соседей, однако устройство не сработало.
Олег Тимошенко (58 лет), он же «Тимоха», разыскивается свыше 10 лет за бандитизм и убийства. Владеет приемами карате и использует фальшивые имена.
Андрей Самойлов (55 лет), прозванный «Неуловимым убийцей», находится в розыске 34 года за убийство челябинского бизнесмена и его семьи (1991 г.). Вероятно, скрывается в ХМАО.
Фахрудин Махмудов разыскивается 11 лет за организацию поджога торгового центра «Пассаж» (2005 г.), унесшего жизни 25 человек. Хотя первое судебное разбирательство завершилось оправданием, при пересмотре дела он был признан виновным и объявлен в розыск.
Владимир Шестерин (47 лет), известный как «Волгоградский ликвидатор», скрывается 13 лет за убийство вице-президента Федерации бокса в Волгограде (2009 г.). После преступления он скрылся и сжег свой автомобиль.
Отдельно отмечено, что в 2025 году из списка исключен Семен Ермолинский («Генри»), бывший участник ОПГ «чистильщики» (2012 г.), обвинявшийся в 16 убийствах, включая ликвидацию ветерана чеченской кампании Владимира Кустова. Розыск прекращен в связи с его смертью. Ермолинский скрывался в Алжире и на Украине.
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