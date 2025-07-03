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ТАСС: замглавы Росгидромета Радькову арестовали по делу о мошенничестве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Росгидромета Наталию Радькову по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: Freepik

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу Радькову, обвиняемую по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Защита чиновницы подала апелляцию на это решение, но Мосгорсуд ее отклонил», — сказал собеседник агентства.

В Басманном суде Москвы ТАСС оперативно прокомментировать сообщение об аресте замглавы Росгидромета не смогли. Адвокат Радьковой Михаил Мушаилов от комментариев отказался.

С 2008 по 2012 год Радькова занимала различные должности в Росгранице, а затем перешла на работу в Росгидромет. С 2017 года она стала заместителем руководителя этой структуры.