ТАСС: замглавы Росгидромета Радькову арестовали по делу о мошенничестве

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу Радькову, обвиняемую по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Защита чиновницы подала апелляцию на это решение, но Мосгорсуд ее отклонил», — сказал собеседник агентства.
В Басманном суде Москвы ТАСС оперативно прокомментировать сообщение об аресте замглавы Росгидромета не смогли. Адвокат Радьковой Михаил Мушаилов от комментариев отказался.
С 2008 по 2012 год Радькова занимала различные должности в Росгранице, а затем перешла на работу в Росгидромет. С 2017 года она стала заместителем руководителя этой структуры.