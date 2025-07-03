Экс-депутата из Красноярского края Гольдмана обвиняют в отмывании 40 млн рублей

Следственные органы Красноярского края возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего депутата Законодательного собрания региона Романа Гольдмана, который в настоящее время находится в международном розыске. Как сообщает пресс-служба краевого главка МВД, экс-парламентарию инкриминируют отмывание денежных средств на сумму свыше 40 миллионов рублей.