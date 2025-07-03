Экс-депутата из Красноярского края Гольдмана обвиняют в отмывании 40 млн рублей

Следственные органы Красноярского края возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего депутата Законодательного собрания региона Романа Гольдмана, который в настоящее время находится в международном розыске. Как сообщает пресс-служба краевого главка МВД, экс-парламентарию инкриминируют отмывание денежных средств на сумму свыше 40 миллионов рублей.
Расследование установило, что указанные средства были получены преступным путем в рамках ранее возбужденного дела о мошенничестве с вкладами пайщиков кооператива «Агро вклад». Новое обвинение связано с выявленными эпизодами легализации этих денег.
«Следователи краевого главка возбудили уголовное дело в отношении Романа Гольдмана по факту отмывания более 40 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела по обвинению Романа Гольдмана в хищении денежных средств пайщиков кооператива “Агро вклад” дополнительно выявлено новое преступление», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Приморье возбудили дело после гибели двух детей и молодого человека в водоеме.