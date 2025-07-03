Украинский беспилотник поразил строящуюся секцию жилого дома в Ельце

На месте происшествия работают экстренные службы, жильцы эвакуированы.
Кроме того, в результате массированной атаки украинских БПЛА погибла 71-летняя женщина из Липецка. Ещё двое местных жителей получили травмы.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше