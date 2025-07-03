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Украинский беспилотник поразил строящуюся секцию жилого дома в Ельце

В Ельце Липецкой области украинский беспилотник поразил строящуюся секцию многоквартирного дома. По информации губернатора Игоря Артамонова, обошлось без пострадавших, однако взрывной волной повреждено остекление в жилой части здания.

Источник: Life.ru

На месте происшествия работают экстренные службы, жильцы эвакуированы.

Кроме того, в результате массированной атаки украинских БПЛА погибла 71-летняя женщина из Липецка. Ещё двое местных жителей получили травмы.

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