Против экс-депутата Романа Гольдмана возбуждено новое уголовное дело

В ноябре 2023 года против Гольдмана было возбуждено еще одно дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), связанное с обращениями пайщиков кооператива «Агро Вклад», который прекратил свою деятельность. В январе 2024 года следствие инициировало второе уголовное дело за мошенничество, в котором Гольдман обвиняется в продаже предприятия, не имея на это прав, из-за долгов перед предыдущим владельцем.