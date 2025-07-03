Против экс-депутата Романа Гольдмана возбуждено новое уголовное дело

Против бежавшего из России экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края и агробизнесмена Романа Гольдмана возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании более 40 миллионов рублей.
По информации полиции, преступление было выявлено в ходе расследования дела о хищении средств пайщиков кооператива «Агро Вклад». Следователи установили, что Гольдман через расчетные счета подконтрольной ему компании ООО «Первая заготовительная компания» вывел значительные суммы с счетов «Агро Вклада» под предлогом займов.
С августа 2020 года по февраль 2023 года бизнесмен перевел на свои личные счета свыше 41 миллиона рублей, которые использовал на личные нужды, включая покупку парковочного места, инвестиционного счета и автомобиля Toyota Hilux.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ за отмывание денежных средств.
В ноябре 2023 года против Гольдмана было возбуждено еще одно дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), связанное с обращениями пайщиков кооператива «Агро Вклад», который прекратил свою деятельность. В январе 2024 года следствие инициировало второе уголовное дело за мошенничество, в котором Гольдман обвиняется в продаже предприятия, не имея на это прав, из-за долгов перед предыдущим владельцем.
Гольдман покинул Россию и, как сообщают в полиции, находится в «недружественной» стране. В декабре 2024 года стало известно о его возможном местонахождении в Мексике, однако полиция не раскрывает текущую информацию о его местоположении.
Полиция также наложила арест на имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп», на сумму около 4 миллиардов рублей.
Всего Гольдману инкриминируется шесть составов преступлений, включая два факта мошенничества, два факта неправомерного осуществления платежей, незаконное образование юридического лица и легализацию денежных средств.
Ранее рассказывали, что Арбитражный суд ввел процедуру реализации имущества экс-депутата Гольдмана.