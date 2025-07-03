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Стало известно количество погибших после катастрофы с паромом у Бали

По меньшей мере четыре человека стали жертвами кораблекрушения у побережья индонезийского острова Бали. Как сообщает представитель местной полиции, 23 человека удалось спасти.

Во время катастрофы с паромом у Бали на борту находилось 65 человек.

По меньшей мере четыре человека стали жертвами кораблекрушения у побережья индонезийского острова Бали. Как сообщает представитель местной полиции, 23 человека удалось спасти.

«Как минимум четыре человека погибли и 23 были спасены после того, как паром, перевозивший 65 человек, затонул на пути к индонезийскому острову Бали», — передает сообщение агентство AFP. До этого 61 человек числился пропавшим без вести.

Ранее стало известно, что в районе побережья острова Бали 2 июля произошла катастрофа с паромом, на борту которого находились 65 человек. Среди находившихся на судне были 53 пассажира и 12 членов экипажа. Информация о наличии граждан России среди пострадавших на данный момент отсутствует. Спасательные мероприятия были начаты сразу после получения сигнала бедствия. Согласно сведениям агентства, судно затонуло приблизительно в 23:20 по местному времени (18:20 по московскому времени).