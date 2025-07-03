Стало известно количество погибших после катастрофы с паромом у Бали

Ранее стало известно, что в районе побережья острова Бали 2 июля произошла катастрофа с паромом, на борту которого находились 65 человек. Среди находившихся на судне были 53 пассажира и 12 членов экипажа. Информация о наличии граждан России среди пострадавших на данный момент отсутствует. Спасательные мероприятия были начаты сразу после получения сигнала бедствия. Согласно сведениям агентства, судно затонуло приблизительно в 23:20 по местному времени (18:20 по московскому времени).