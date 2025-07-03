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В Липецкой области БПЛА попал в новостройку

Беспилотный летательный аппарат поразил строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце Липецкой области.

Беспилотный летательный аппарат поразил строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце Липецкой области. Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале, в результате происшествия взрывной волной повреждено остекление в уже заселенной части здания.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В качестве меры предосторожности жильцов эвакуировали, на месте работают экстренные службы.

«Беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал глава региона.

Напомним, что в Липецкой области обломки сбитого беспилотника упали на частный дом, в результате чего погибла 70-летняя женщина, еще двое человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что системы ПВО уничтожили более пяти дронов над Воронежской областью.

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