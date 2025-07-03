Беспилотник ВСУ попал в строящуюся секцию дома в Ельце Липецкой области

Украинский беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце Липецкой области. Об этом в четверг, 3 июля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
— БПЛА попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. По предварительной информации, никто не пострадал, — написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что взрывной волной повредило остекление в заселенной части дома. Жителей эвакуировали. В настоящее время на месте работают все экстренные службы.
Ранее Артамонов сообщил, что обломки дрона упали на частный жилой дом в Липецком районе, погибла 70-летняя женщина, еще два человека пострадали. В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. По предварительным данным, угрозы жизни нет.
Средства противовоздушной обороны сбили в Воронежской области более пяти беспилотников ВСУ, сообщил в эту ночь губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, никто не пострадал.