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Беспилотник ВСУ попал в строящуюся секцию дома в Ельце Липецкой области

Украинский беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце Липецкой области. Об этом в четверг, 3 июля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Украинский беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце Липецкой области. Об этом в четверг, 3 июля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

— БПЛА попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. По предварительной информации, никто не пострадал, — написал он в Telegram-канале.

Уточняется, что взрывной волной повредило остекление в заселенной части дома. Жителей эвакуировали. В настоящее время на месте работают все экстренные службы.

Ранее Артамонов сообщил, что обломки дрона упали на частный жилой дом в Липецком районе, погибла 70-летняя женщина, еще два человека пострадали. В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. По предварительным данным, угрозы жизни нет.

Средства противовоздушной обороны сбили в Воронежской области более пяти беспилотников ВСУ, сообщил в эту ночь губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, никто не пострадал.

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