Погибли двое: Стали известны подробности о затонувшем на Бали пароме

Как минимум два человека погибли при крушении парома на острове Бали. Об этом информирует агентство Associated Press. Сообщается, что еще 20 человек удалось спасти. При этом сообщается, что всего на пароме, который затонул в среду 2 июля, находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Также паром перевозил 22 транспортных средства, в числе которых были 14 грузовых автомобилей.