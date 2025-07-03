Погибли двое: Стали известны подробности о затонувшем на Бали пароме

Как минимум два человека погибли при крушении парома на острове Бали. Об этом информирует агентство Associated Press. Сообщается, что еще 20 человек удалось спасти. При этом сообщается, что всего на пароме, который затонул в среду 2 июля, находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Также паром перевозил 22 транспортных средства, в числе которых были 14 грузовых автомобилей.
Прежде, чем спасатели добрались до потерпевших крушение людей, тем пришлось несклько часов дрейфовать в открытом море, сказано в публикации. Отмечается, что большинство найденных людей находились без сознания.
Ранее речь шла лишь о четверых спасенных.
Напомним, паром затонул около индонезийского острова Бали в 23.20 по местному времени, что соответствует 18.20 московского времени.
Ранее судно «Морнинг Мидас» бросили посреди Тихого океана после пожара. На борту корабля находилось около трех тысяч транспортных средств, в том числе примерно 800 электромобилей.
Сообщалось, что пожар на борту начался 3 июня. Попытки его потушить не увенчались успехом. Экипаж эвакуировали, а судно и груз оставили в открытом море. Причина пожара пока неизвестна. Специалисты предположили, что возгорание могло начаться из-за литиевых батарей электромобилей, но эта версия вызывает сомнения.
Также сообщалось, что контейнеровоз MSC ELSA 3 под флагом Либерии затонул в Аравийском море в 38 морских милях от побережья индийского города Кочи на юге Индии. При этом на судне находилось 640 контейнеров, в том числе 13 с опасным грузом.
Тем временем у берегов Ирландии дайверы нашли обломки британского корабля, загадочным образом затонувшего в 1787 году. На нем была целая масса сокровищ.
Кроме того, в последние дни произошло несколько авиакатастроф.
Так, не менее пяти человек пострадали при падении самолета в штате Нью-Джерси в США.
Днем ранее самолет Су-34 разбился во время тренировочного полета в Нижегородской области. При заходе на посадку у воздушного судна произошел отказ системы выпуска одной из стоек шасси.
Напомним, в середине июня пассажирский самолет Air India, направлявшийся в Великобританию, потерпел крушение недалеко от аэропорта Ахмедабада. На борту находилось до 242 человек, чудом выжил лишь один пассажир. Подробности здесь на KP.RU.