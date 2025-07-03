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БПЛА попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце

Беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Источник: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов

Взрывной волной повредило остекление в заселённой части здания, добавил глава региона. Жители эвакуированы. На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

После падения обломков БПЛА у одного из предприятий в Ельце начался пожар. Огонь локализован, сообщил губернатор.

Ранее господин Артамонов сообщил о гибели женщины в Липецком городском округе в результате атаки БПЛА. Обломки дрона упали на дом погибшей, еще два человека пострадали.

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