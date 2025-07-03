БПЛА попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце

Взрывной волной повредило остекление в заселённой части здания, добавил глава региона. Жители эвакуированы. На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.
После падения обломков БПЛА у одного из предприятий в Ельце начался пожар. Огонь локализован, сообщил губернатор.
Ранее господин Артамонов сообщил о гибели женщины в Липецком городском округе в результате атаки БПЛА. Обломки дрона упали на дом погибшей, еще два человека пострадали.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше