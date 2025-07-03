Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Саратова

Ранее временные ограничения на работу были введены в аэропорту Волгограда. Как отмечала пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов были введены в целях обеспечения безопасности полетов в регионе.