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После падения беспилотника в Ельце загорелась парковка предприятия

В Ельце (Липецкая область) на территории одного из промышленных предприятий загорелась парковка после падения беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Пожар начался на парковке одного из предприятий в Ельце.

В Ельце (Липецкая область) на территории одного из промышленных предприятий загорелась парковка после падения беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«После падения беспилотника на парковке одного из предприятий в Ельце возник пожар. На данный момент огонь локализован», — сообщил Артамонов в своем telegram-канале. По его словам, пожар был оперативно локализован, угрозы распространения огня нет. Сотрудники близлежащих цехов были эвакуированы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Ранее в Ельце БПЛА ВСУ атаковал строящуюся секцию многоквартирного дома. В результате взрывной волны в жилой зоне здания были повреждены оконные стекла. Все жильцы оперативно покинули помещение. Также в Липецкой области на территорию частного жилого дома упали обломки дрона ВСУ.

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