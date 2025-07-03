Пациент напал с ножом на врачей в поликлинике № 8 Иркутска

Сегодня утром, 3 июля, пациент с ножом напал на персонал поликлиники больницы № 8 в Ленинском округе Иркутска. В результате заместителю главного врача и ещё одной сотруднице понадобилась медицинская помощь, пишет ИА IrkutskMedia.
Мужчина установлен полицией. Проводится расследование. Возбуждено уголовное дело по покушению на убийство двух и более лиц. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, что ранее председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство в Приангарье. По данным следствия, около одного из кафе в Усть-Куте произошла драка между группой местных жителей. В ходе конфликта один из его участников применил огнестрельное оружие.