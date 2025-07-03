Арестована замглавы Росгидромета Наталья Радькова по подозрению в мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Росгидромета Наталии Радьковой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «ТАСС» сообщили источники в правоохранительных органах.
Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Радьковой, обвиняемой по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу. Защита чиновницы обжаловала это решение, однако Мосгорсуд оставил его в силе, уточнил источник агентства.
Представители Басманного суда Москвы, опрошенные «ТАСС», оперативно предоставить комментарий относительно ареста замглавы Росгидромета не смогли. Адвокат Радьковой Михаил Мушаилов воздержался от каких-либо заявлений.
В период с 2008 по 2012 год Радькова служила в Росгранице, занимая различные должности, после чего перешла в Росгидромет. С 2017 года она исполняет обязанности заместителя руководителя данного ведомства.
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