Подростков из Миасса отправили в спецучреждения после видео со школьницей

Напомним, шокирующий инцидент произошёл в посёлке под Миассом 12 января. Девочку с особенностями развития избили, заставили раздеться на морозе и сняли на камеру. Ролик разлетелся по чатам и вызвал негодование местных жителей, которые потребовали наказания для авторов видео. В школе, где учились подростки, также согласились, что несовершеннолетних правонарушителей нужно изолировать от остальных детей, на заседаниях руководство учебного заведения поддерживало позицию прокуратуры. Расследованием возбуждённого уголовного дела заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.