Подростков из Миасса отправили в спецучреждения после видео со школьницей

Подростков из Миасса, которые снимали «фильм для взрослых» с участием 12-летней школьницы, отправили в спецучреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
Суд отменил решение предыдущей инстанции и поместил двух участников скандальных съёмок в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. После происшествия возбуждено уголовное дело об изготовлении и распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
«Первоначальное решение суда — не помещать подростков в спецучреждение из-за возраста (12−13 лет). Это вызвало волну возмущения, которое лично я — разделяю. Способные на такое зверство не должны гулять на свободе. Это — восстановленная справедливость. Пусть и запоздалая», — написал Метелев и поблагодарил прокуратуру Челябинской области за принципиальную позицию.
Напомним, шокирующий инцидент произошёл в посёлке под Миассом 12 января. Девочку с особенностями развития избили, заставили раздеться на морозе и сняли на камеру. Ролик разлетелся по чатам и вызвал негодование местных жителей, которые потребовали наказания для авторов видео. В школе, где учились подростки, также согласились, что несовершеннолетних правонарушителей нужно изолировать от остальных детей, на заседаниях руководство учебного заведения поддерживало позицию прокуратуры. Расследованием возбуждённого уголовного дела заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.
Пострадавшая девочка прошла реабилитацию в специальном центре, с ней работали психологи. Ранее сообщалось, что школьницу переведут на домашнее обучение. По данным 74.ru, ребёнок предпочёл остаться в коллективе и посещает занятия в своей школе. По информации источников издания, девочка «почти в порядке», но уходит в себя, когда речь заходит о происшествии.