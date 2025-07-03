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В Норильске введен режим ЧС из-за обрушения грунта

Вблизи Норильска был введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в связи с обрушением грунта.

Вблизи Норильска был введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в связи с обрушением грунта. Об этом сообщила городская комиссия по чрезвычайным ситуациям на заседании, состоявшемся накануне.

Чрезвычайная ситуация объявлена в Талнахе, где произошло обрушение грунта в гаражном массиве. По информации, озвученной на заседании оперативного штаба, за время спасательных работ было извлечено около шести тысяч кубометров грунта.

Начальник пожарно-спасательного отряда МЧС по Красноярскому краю Артем Старовойтов отметил, что до сих пор не удалось установить местонахождение мобильного пункта и сотрудника охраны. На месте происшествия продолжают работать спасатели, инженеры, геологи и другие специалисты.

Также уточняется, что работы были временно приостановлены из-за подтопления провала грунтовыми водами. В связи с поступлением большого объёма воды возникла угроза для жизни специалистов, задействованных в операции. Приоритетом является безопасность всех участников. После откачки воды будет рассмотрена возможность возобновления работ по выемке и вывозу грунта.

Грунт обрушился в Норильске рано утром 28 июня.