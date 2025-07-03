В Норильске введен режим ЧС из-за обрушения грунта

Также уточняется, что работы были временно приостановлены из-за подтопления провала грунтовыми водами. В связи с поступлением большого объёма воды возникла угроза для жизни специалистов, задействованных в операции. Приоритетом является безопасность всех участников. После откачки воды будет рассмотрена возможность возобновления работ по выемке и вывозу грунта.