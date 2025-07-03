МВД Сербии: Полицейский пострадал при нападении протестующих в Белграде

Напомним, 28 июня в Белграде начались столкновения между демонстрантами и полицией. Протестующие выдвинули президенту Александру Вучичу ультиматум о проведении досрочных парламентских выборов. По информации МВД, в акции участвовали около 36 тысяч человек. Лидер Сербии отказался выполнять требования и заявил о победе государства над протестами, пообещав жёсткие меры для задержанных.