МВД Сербии: Полицейский пострадал при нападении протестующих в Белграде

«Сотрудники полицейской бригады МВД подверглись нападению на перекрёстке бульвара Короля Александра и улицы Рузвельта», — говорится в заявлении ведомства.
В этом инциденте один полицейский получил ранения, а также пострадал служебный автомобиль. Нападение произошло, когда полицейские пытались задержать человека, участвовавшего в строительстве баррикады из контейнеров на дороге.
Напомним, 28 июня в Белграде начались столкновения между демонстрантами и полицией. Протестующие выдвинули президенту Александру Вучичу ультиматум о проведении досрочных парламентских выборов. По информации МВД, в акции участвовали около 36 тысяч человек. Лидер Сербии отказался выполнять требования и заявил о победе государства над протестами, пообещав жёсткие меры для задержанных.