В Киренске ветеринары спасли лайку, на которую напал медведь

В Киренскую станцию по борьбе с болезнями животных доставили лайку с глубокой рваной раной в области паха. Как рассказали КП-Иркутск в ассоциации ветеринарии Иркутской области, владелец собаки сообщил медикам, что на его пса напал медведь во время прогулки в тайге.
— Ветеринары обработали рану антисептиком, сшили мышцы и наложили швы на кожу. Также, чтобы восстановить объем крови, собаке провели инфузионную терапию с витаминами и антибиотиками и назначили курс инъекций, — уточнили в пресс-службе ветеринарии.
Сейчас пострадавшая лайка находится под наблюдением. Хозяин собаки примет меры для профилактического ухода за ней.