В Киренске ветеринары спасли лайку, на которую напал медведь

В Киренскую станцию по борьбе с болезнями животных доставили лайку с глубокой рваной раной в области паха. Как рассказали КП-Иркутск в ассоциации ветеринарии Иркутской области, владелец собаки сообщил медикам, что на его пса напал медведь во время прогулки в тайге.