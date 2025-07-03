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В Киренске ветеринары спасли лайку, на которую напал медведь

У нее обнаружили рваную рану в области паха.

В Киренскую станцию по борьбе с болезнями животных доставили лайку с глубокой рваной раной в области паха. Как рассказали КП-Иркутск в ассоциации ветеринарии Иркутской области, владелец собаки сообщил медикам, что на его пса напал медведь во время прогулки в тайге.

— Ветеринары обработали рану антисептиком, сшили мышцы и наложили швы на кожу. Также, чтобы восстановить объем крови, собаке провели инфузионную терапию с витаминами и антибиотиками и назначили курс инъекций, — уточнили в пресс-службе ветеринарии.

Сейчас пострадавшая лайка находится под наблюдением. Хозяин собаки примет меры для профилактического ухода за ней.