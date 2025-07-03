Десятилетний мальчик попал в ДТП на велосипеде в Приморье

ДТП произошло в приморском городе Арсеньеве на улице Калининской. Десятилетний мальчик не спешился при пересечении пешеходного перехода, в результате чего столкнулся с автомобилем Mercedes Benz, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на полицию Приморья.