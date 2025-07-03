Десятилетний мальчик попал в ДТП на велосипеде в Приморье

ДТП произошло в приморском городе Арсеньеве на улице Калининской. Десятилетний мальчик не спешился при пересечении пешеходного перехода, в результате чего столкнулся с автомобилем Mercedes Benz, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на полицию Приморья.
За рулем иномарки находилась 41-летняя женщина со стажем вождения 11 лет, которая в текущем году не имела нарушений ПДД. В результате происшествия юный велосипедист получил травмы. На место аварии прибыла скорая помощь.
Специалисты проводят тщательную проверку всех обстоятельств ДТП. Госавтоинспекция призывает родителей усилить контроль за детьми и регулярно напоминать им о правилах безопасного поведения на дороге. Важные правила для велосипедистов:
— детям до 7 лет разрешено движение только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам со стороны пешеходов, а также в пешеходных зонах;
— от 7 до 14 лет допускается движение по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пешеходных зонах;
— старше 14 лет разрешается движение по специальным велосипедным дорожкам или полосе для велосипедистов;
— велосипедисты старше 14 лет могут двигаться по правому краю проезжей части при отсутствии специальных дорожек;
— при пересечении пешеходного перехода велосипедист обязан спешиться и вести велосипед рядом.
Недавно мы писали, что в больнице от травм скончался юный велосипедист, пострадавший в ДТП во Владивостоке.