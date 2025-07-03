Из-за атаки БПЛА на парковке промышленного предприятия Ельца вспыхнул пожар

Предварительно, жертв и пострадавших не зафиксировано. На месте работают аварийно-спасательные службы.
Ранее в Ельце украинский БПЛА поразил строящуюся секцию многоквартирного дома. Хотя обошлось без человеческих жертв, взрывная волна повредила остекление в уже заселенной части здания.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше