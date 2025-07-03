Игорь Кобзев прокомментировал покушение на убийство врачей в Иркутске

Сегодня утром, 3 июля, в городской клинической больнице № 8 Иркутска пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медицинских работников. Заместитель главного врача и секретарь учреждения госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики сейчас борются за их жизни, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора региона Игоря Кобзева.