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Игорь Кобзев прокомментировал покушение на убийство врачей в Иркутске

Пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медицинских работников.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сегодня утром, 3 июля, в городской клинической больнице № 8 Иркутска пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медицинских работников. Заместитель главного врача и секретарь учреждения госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики сейчас борются за их жизни, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора региона Игоря Кобзева.

В настоящий момент нападавший задержан сотрудниками полиции. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

«Что послужило причиной, еще предстоит выяснить. Со своей стороны отмечу, что мы окажем всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. На месте находится министр здравоохранения Андрей Арсеньевич Модестов, правоохранительные и следственные органы», — указал Игорь Кобзев.

Напомним, что в ноябре прошлого года пациент, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, при транспортировке смертельно ранил фельдшера скорой помощи, от которого потерпевший скончался. Впоследствии фигурант высказал угрозу убийством в адрес водителя спецтранспорта и скрылся.