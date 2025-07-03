Мужчина с ножом набросился на медиков в российском городе, двое ранены

По факту инцидента региональное управление Следственного комитета России по Иркутской области возбудило уголовное производство. Оно квалифицировано по признакам деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство двух и более человек.