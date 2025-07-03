Мужчина с ножом набросился на медиков в российском городе, двое ранены

3 июля 2025 года в Иркутской городской клинической больнице № 8 было совершено нападение на медицинских работников. Мужчина, вооруженный ножом и газовым баллончиком, нанес травмы двум сотрудницам медицинского учреждения. Получившие ранения женщины доставлены в стационар.
Нападавшего оперативно задержали на месте событий сотрудники органов правопорядка. В настоящий момент на территории больницы работают эксперты-криминалисты Следственного комитета.
По факту инцидента региональное управление Следственного комитета России по Иркутской области возбудило уголовное производство. Оно квалифицировано по признакам деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство двух и более человек.
Следователи осуществляют необходимый комплекс мер для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время задержанного доставят в следственное подразделение для проведения допроса. Ход и итоги расследования данного уголовного дела взяты на особый контроль прокуратурой.
Происшествие прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. «Уверен, что виновник будет наказан по всей строгости закона. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и сил родственникам», — отметил он в своем Telegram-канале.
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