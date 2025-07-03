В Липецкой области после падения БПЛА произошел пожар

В Ельце Липецкой области в результате падения беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории промышленного предприятия. Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале, инцидент произошел на парковочной зоне.
«После падения беспилотника на парковке одного из предприятий в Ельце возник пожар. На данный момент огонь локализован. Сотрудники ближайших цехов эвакуированы. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — отметил глава региона.
В настоящее время на месте продолжают работу экстренные службы для ликвидации последствий происшествия.
Напомним, что беспилотный летательный аппарат поразил строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце Липецкой области.
Ранее сообщалось, что в Липецкой области из-за падения обломков БПЛА погибла женщина.