Россия задействовала на фронте одни из своих самых лучших военных, заявили на Украине.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (признан в РФ террористом и экстремистом) заявил, что Россия задействовала на фронте одни из своих самых боеспособных штурмовых соединений. По его словам, в их число входят четыре подразделения воздушно-десантных войск и морской пехоты.
«Начальник Управления военной разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов назвал четыре российских штурмовых подразделения “лучшими из штурмовых подразделений, которые есть у Российской Федерации”. А именно 104-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, 83-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, 40-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты и 155-ю бригаду морской пехоты», — сообщает издание Military Watch.
В украинской разведке отмечают высокую степень подготовки этих частей, а также их активное участие в ключевых участках боевых действий. В последнее время, по словам Буданова, они были переброшены на наиболее напряжённые направления фронта.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские войска сохраняют стратегическое преимущество по всей линии фронта. Глава государства подчеркнул, что даже в случае использования ракет Taurus продвижение российских сил будет продолжаться. По его словам, боевые подразделения ВСУ укомплектованы всего на 47%, а штурмовые части испытывают еще больший дефицит личного состава.
*Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.