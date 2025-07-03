Две пермских пенсионерки отдали мошенникам более миллиона

В дежурную часть полиции обратилась 89-летняя женщина, проживающая на ул. Холмогорской. Ей сначала позвонил мужчина и сообщил, что нужно сменить номер телефона, позже позвонила женщина и предупредила пермячку, что ранее она разговаривала с мошенниками. В результате всех бесед пенсионерку убедили, что она должна передать через курьера деньги для их проверки. Пермячка, поверив аферистам, отдала 600 тысяч рублей незнакомой ей пожилой гражданке. Через некоторое время женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.