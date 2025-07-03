Полиция отвергла обвинения жительницы Владивостока в бездействии

Ранее в Telegram-канале dpskontrol_125rus была опубликована версия событий со слов пострадавшей. По её словам, водитель Toyota Mark II пытался с ней познакомиться и сначала представился сотрудником полиции. Когда гражданка не пожелала с ним общаться, использовал нецензурную лексику и угрожал. Женщина утверждала, что в итоге мужчина нанёс ей удары, вырвал прядь волос, забрал телефон и скрылся. Она обратилась в отдел полиции, однако, по её словам, сотрудники не сразу приняли заявление и не оказали необходимой поддержки, так как в отделе появился тот самый агрессивный мужчина. На этот раз он заявлял, что в полиции служит его отец.