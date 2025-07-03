Полиция отвергла обвинения жительницы Владивостока в бездействии

Полиция Владивостока опровергла информацию о бездействии сотрудников по факту конфликта, произошедшего весной на улице Южно-Уральской. Как сообщила пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю, сведения, опубликованные в популярном местном Telegram-канале о якобы игнорировании инцидента правоохранителями, не соответствуют действительности.
В ночь на среду, 23 апреля, между 30-летним мужчиной и 49-летней женщиной на улице Южно-Уральской произошёл конфликт. По данным полиции, женщина вырвала из рук мужчины пакет с наличными и закрылась в своём автомобиле. В ходе словесной перепалки она начала снимать происходящее на телефон. Мужчина, пытаясь вернуть свои деньги, через открытое окно автомобиля схватил женщину за руки и выхватил пакет с деньгами вместе с мобильным телефоном.
После инцидента оба участника самостоятельно обратились в отдел полиции № 3 УМВД России по Владивостоку, где женщине был возвращён телефон. На следующий день от неё поступило заявление, которое было принято и рассмотрено в установленном порядке.
В результате проверки полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины по части 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы до пяти лет. В отношении женщины также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 30, частью 1 и статьёй 161 УК РФ (покушение на грабёж), где максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.
Полиция подчеркнула, что информация о причастности родственников мужчины к органам внутренних дел не соответствует действительности.
Ранее в Telegram-канале dpskontrol_125rus была опубликована версия событий со слов пострадавшей. По её словам, водитель Toyota Mark II пытался с ней познакомиться и сначала представился сотрудником полиции. Когда гражданка не пожелала с ним общаться, использовал нецензурную лексику и угрожал. Женщина утверждала, что в итоге мужчина нанёс ей удары, вырвал прядь волос, забрал телефон и скрылся. Она обратилась в отдел полиции, однако, по её словам, сотрудники не сразу приняли заявление и не оказали необходимой поддержки, так как в отделе появился тот самый агрессивный мужчина. На этот раз он заявлял, что в полиции служит его отец.
Позже, когда в отделе сменился дежурный состав, заявление женщины было принято, её направили на медицинское освидетельствование, где были зафиксированы травмы лица, рук и шеи. Эксперты изъяли вырванные волосы и сняли отпечатки пальцев с автомобиля. Женщина предоставила видеозаписи и записи с камер наблюдения, однако, по её словам, эти материалы не были приобщены к проверке.
Опять же со слов женщины, 29 апреля мужчина был опрошен сотрудниками уголовного розыска. А 2 мая женщине выдали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ (грабёж) с формулировкой об отсутствии объективной стороны преступления.
Из свежего комментария пресс-службы УМВД РФ по Приморскому краю следует, что инцидентом полиция всё же занимается. Однако теперь возникают новые вопросы: что это был за пакет с деньгами и зачем женщина, покушавшаяся на грабёж, так настойчиво добивалась внимания полиции к своей персоне?