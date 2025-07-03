ВСУ атаковали Липецкую область в ночь на 3 июля: Погибли пенсионерка, двое человек пострадали

В ночь на 3 июля боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Липецкую область. Обломки беспилотного летательного аппарата упали на частный жилой дом в Липецком районе, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
К сожалению, в результате происшествия погибла местная жительница 1954 года рождения, еще два человека получили ранения. Глава области выразил соболезнования родным погибшей и сообщил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. По предварительной информации, угрозы жизни нет. Выезжаю на место происшествия», — написал он.
Артамонов отметил, что сигналы о падении обломков беспилотников поступают из разных районов области. Все сообщения оперативно проверяются. Спасательные и экстренные службы переведены на усиленный режим работы. В регионе сохраняется наивысший, «красный» уровень угрозы, связанный с беспилотниками.
Около 6 утра по московскому времени глава региона также проинформировал о попадании украинского беспилотника в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце и парковку одного из предприятий.
В первом случае взрывной волной повредило остекление в заселённой части здания, всех жильцов эвакуировали, пострадавших нет. На парковке предприятия возник пожар, спасатели уже локализовали возгорание. Сотрудники ближайших цехов эвакуированы. По предварительной информации, жертв и пострадавших также нет.
Ранее стало известно, что в больницах на лечении находятся 36 пострадавших в результате атаки украинских БПЛА в Ижевске, среди них двое детей. Как сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, состояние еще двоих пациентов крайне тяжелое.
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что лично обсудил с президентом России Владимиром Путиным последствия атаки беспилотника на завод в Ижевске. Он подчеркнул, что региональные власти окажут всю необходимую помощь родственникам погибших, а также пострадавшим жителям. Позднее правительство Удмуртии объявило о финансовой поддержке жертвам инцидента.