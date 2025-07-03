Глава СК России инициировал проверку эвакуации жителей аварийного дома в Красноярске

Об этом рассказали в СК по Красноярскому краю.
Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета Российской Федерации, запросил информацию о процессе расселения жителей аварийного дома в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Напомним, что в Красноярске на улице Бограда произошло обрушение грунта, что привело к деформации подъезда многоквартирного дома. В настоящее время на месте происшествия ведутся восстановительные работы.
Жителей дома эвакуировали. Местные власти организовали временное размещение для жителей в гостинице, однако лишь трое из них воспользовались этой возможностью, остальные предпочли остановиться у родственников.