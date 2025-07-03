В Хабаровском крае из-за дождей ожидают подъём рек и подтопления

Неблагоприятные погодные условия могут вызвать подтопления хозяйственных объектов, участков межпоселковых и внутрипоселковых дорог, придворовых территорий, а также привести к повреждению мостов через малые реки. Это создаёт риски для жизни и здоровья местных жителей, а также может повлиять на транспортную доступность населённых пунктов.