В Хабаровском крае из-за дождей ожидают подъём рек и подтопления

В Хабаровском крае с 3 по 4 июля из-за обильных дождей прогнозируется резкий подъём уровней воды на малых реках, сообщает телеграм-канал МЧС по Хабаровскому краю.
По данным МЧС России, на некоторых участках уровень воды может подняться на 0,7−1,5 метра, что приведёт к выходу воды на поймы и затоплению прибрежных территорий. Наиболее сложная ситуация ожидается в Верхнебуреинском, Хабаровском районах и районе имени Лазо.
Неблагоприятные погодные условия могут вызвать подтопления хозяйственных объектов, участков межпоселковых и внутрипоселковых дорог, придворовых территорий, а также привести к повреждению мостов через малые реки. Это создаёт риски для жизни и здоровья местных жителей, а также может повлиять на транспортную доступность населённых пунктов.
МЧС России обращается к жителям с рекомендациями по безопасности во время прохождения паводка:
Жителям частных домов и приусадебных участков, расположенных в низинах и рядом с реками, необходимо заблаговременно принять меры по защите имущества — переместить ценные вещи и скот на возвышенности, а также очистить ливневые стоки.
Рыбакам и охотникам рекомендуется воздержаться от выхода на водные объекты и в лес до стабилизации ситуации.
Туристическим группам лучше временно приостановить походы и оставаться в населённых пунктах до окончания паводка.
Запрещается выходить на маломерных судах и резиновых лодках, так как быстрый подъём воды и усиление течения увеличивают риск аварий на воде.
Родителям следует не оставлять детей без присмотра, особенно вблизи рек и подтопленных территорий.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно звонить по номеру «112». Спасатели готовы оперативно прийти на помощь, однако ответственность за безопасность прежде всего лежит на самих людях.
Такая гидрологическая обстановка напоминает о хрупкости равновесия природы и важности внимательного отношения к предупреждениям служб. Берегите себя и своих близких, соблюдайте правила безопасности в непогоду.