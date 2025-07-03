Пациент с ножом и баллончиком напал на врачей в больнице Иркутска. Видео

«Сегодня утром в городской клинической больнице № 8 Иркутска произошел вопиющий случай — пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медицинских работников», — написал Кобзев в своем telegram-канале. Нападавший был задержан полицией на месте. Как сообщили в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.