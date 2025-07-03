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Пациент с ножом и баллончиком напал на врачей в больнице Иркутска. Видео

В Иркутске в городской клинической больнице пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медицинских работников. В результате атаки тяжелые ранения получили заместитель главного врача и секретарь. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

В Иркутске вооруженный пациент ранил медиков в городской больнице.

В Иркутске в городской клинической больнице пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медицинских работников. В результате атаки тяжелые ранения получили заместитель главного врача и секретарь. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Сегодня утром в городской клинической больнице № 8 Иркутска произошел вопиющий случай — пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медицинских работников», — написал Кобзев в своем telegram-канале. Нападавший был задержан полицией на месте. Как сообщили в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

На месте происшествия работают представители правоохранительных органов и министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов. Кобзев заявил, что пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь.

Глава региона напомнил, что нападения на медиков происходят не впервые. Он упомянул трагедию в Казачинско-Ленском районе, где при исполнении служебных обязанностей погиб фельдшер. Власти выразили надежду на суровое наказание виновного и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.